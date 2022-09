‘Nooit eerder werden in Vlaanderen activisten zodanig vertroeteld als in het Ventilus-dossier’

Knack-redacteur Peter Casteels gooit elke week een blokje hout op het vuur.

Een van mijn favoriete nummers uit de musical Hamilton is The room where it happens. Het gaat over de achterkamertjes waar grote beslissingen worden genomen, en waar alleen de politici aanwezig zijn die er écht toe doen. In dit geval de Amerikaanse Founding Fathers Alexander Hamilton, Thomas Jefferson en James Madison, maar ik betrapte mezelf erop dat ik de melodie van het nummer deze vrijdag ook liep te neuriën. Het was de dag waarop de top van de Vlaamse regering – Jan Jambon, Hilde Crevits, Bart Somers, Zuhal Demir en zélfs Ben Weyts – werd gechauffeerd naar West-Vlaanderen voor, euh, hooggespannen overleg. In de Brugse ambtswoning van de gouverneur had het vijftal een gesprek met de 25 burgemeesters – netjes verdeeld in drie groepen zodat iedereen zijn zegje kon doen. Zij willen niet weten van een bovengrondse Ventilus-elektriciteitskabel die windenergie van de Noordzee aan land moet brengen. ‘Hier gaan we echt voor vechten, tot het einde desnoods’, zei eentje tegen Het Laatste Nieuws.

Ik was er héél graag bij geweest, in the room where it happens.

Nu, ja.

Eerlijker: ik was gewoon jaloers.

Nooit eerder werden in Vlaanderen activisten zodanig vertroeteld als hier. De echte actievoerders stonden weliswaar buiten te betogen vorige vrijdag, maar ze wisten allemaal maar al te goed dat die burgemeesters voor hen binnen zaten. Vorig jaar kregen die tegenstanders met Guy Vloebergh al een ‘intendant’ van minister Zuhal Demir. Tegenwoordig niet heel ongewoon, maar Vloebergh noemde de bovengrondse lijn na zijn onderzoek de ‘enige technische oplossing om een robuust en toekomstgericht elektriciteitsnet uit te bouwen’. (Het is ook veel goedkoper en kan sneller klaar zijn, zoals netbeheerder Elia al jaren beweert.) Het rapport van Vloebergh maakte weinig indruk, noch op de burgemeesters noch op de Vlaamse regering. Er werd vrijdag een extra onderzoek beloofd, waar de burgemeesters eventueel zelfs eigen experts voor mogen aanleveren.

Werden de burgers die strijden tegen serieuzere gezondheidsproblemen, zoals luchtvervuiling in onze steden, maar met evenveel egards behandeld. Zij moeten hun gelijk meestal in een rechtszaal verdedigen. Misschien heeft het er iets mee te maken dat deze actievoerders in de rug worden gesteund door Vlaams Belang, een partij waar de voltallige Vlaamse regering doodsbenauwd voor is. Het zal toch niet?

Gelukkig was er nog Bart De Wever. De N-VA-voorzitter liet in het weekend, na een dag van goed bedoeld en gemeend burgemeestersoverleg, in Het Nieuwsblad weten dat het ‘evident’ is dat Ventilus er bovengronds komt. Heerlijk helder.