Theo Vaes maakt de strijd tegen armoede doenbaar: 'Elk kind zonder diploma kost ons 700 000 euro'

Toen ondernemer Theo Vaes enkele jaren geleden voorzitter werd van de Raad van Bestuur van Daklozenhulp Antwerpen, zag hij voor het eerst armoede wat een mens kan doen en hoe de traditionele hulpverlening niet altijd effectief blijkt. Hij richtte ArmenTeKort op, een systeem waarin burgers andere burgers uit de armoede helpen, en stelde in een mum van tijd vijfhonderd duo's samen.

Hij vindt de huidige hulp te versnipperd, zegt hij in de videotalkshow Zwijgen is geen optie. 'Een tijdje geleden riepen we dertien huiswerkbegeleidingsgroepen in Antwerpen samen. Bleek dat ze 380 kinderen bereikten, terwijl er 1700 jongeren in Antwerpen hun middelbaar diploma niet halen en evenveel leerlingen in de gevarenzone zitten. De capaciteit zou dus tien keer groter moeten zijn. Mensen geloven dat dat niet kan, door het gebrek aan vrijwilligers, geld en ruimte. Maar in Leuven loopt al jaren een buddyproject dat 900 studenten aan 1000 leerlingen koppelt, met één deeltijdse medewerker.'

'Geen enkel kind verdient het om uit het schoolsysteem te vallen', vindt Vaes. 'We weten dat een kind dat de middelbare school zonder diploma verlaat, zowat zestig procent van zijn werkcarrière werkloos zal zijn. Dat is dus 24 jaar maal 33 000 euro aan kosten per jaar. Elk kind dat zijn secundaire school niet afmaakt, kost de gemeenschap 700 000 euro. Het is mijn generatie die beslist om jouw generatie die rekening te laten betalen.'