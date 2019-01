Het idee van Bram Pauwels: 'Ik bouw aan een warmtenet in Oostende'

'We kunnen als samenleving niet anders dan te verduurzamen. Kernenergie is een eindig verhaal. Zelfs los van de groene kritiek over kernafval zijn nieuwe kerncentrales vandaag puur economisch gewoon niet concurrentieel. Gas is helemaal niet de beste manier om gebouwen te verwarmen: het dient eigenlijk meer om bij industriële processen op te warmen tot duizend graden. Bovendien zal het gas ooit op raken dat we vandaag uit landen als Qatar, Rusland en Kazachstan importeren. Waarom zouden we ook afhankelijk willen zijn van al die landen, als er een afvalverbrandingsoven om de hoek staat waarvan we de vrijgekomen warmte gewoon de lucht in kunnen laten gaan? Die valt perfect te recupereren.

Als we blijven verder doen in ons huidige tempo, zullen we de klimaatverandering echt niet tegen kunnen houden.

'In Vlaanderen staan we nog maar aan het begin van die omschakeling. Terwijl in Denemarken al 65 procent van de huishoudens verwarmd wordt via warmtenetten, is dat in Vlaanderen met wat goede wil zelfs nog altijd minder dan 1 procent. We zullen er echt niet komen als iedereen 3 zonnepanelen op zijn dak heeft gelegd en overal spaarlampen heeft ingedraaid. Als we blijven verder doen in ons huidige tempo, zullen we de klimaatverandering echt niet tegen kunnen houden.

'In 2015 heeft het stadsbestuur van Oostende enkele projectontwikkelaars ontboden: het zocht naar nieuwe manieren om de stad te verwarmen. Wij zaten daar naast grote jongens als Engie en Eandis. Wij tekenden onze plannen toen nog op bierviltjes uit, maar hebben uiteindelijk minstens 200.000 euro in studiewerk geïnvesteerd, zonder te weten of het ons zou lukken. Maar we hebben het project binnengehaald en bouwen nu een warmtenet voor Oostende uit. Ons bedrijf, BeauVent, blijft natuurlijk klein. Netbeheerder Fluvius zou veel verder kunnen gaan met warmtenetten, maar ze willen niet de concurrentie aangaan met hun eigen gasnet. Dat ligt al overal, en het levert hun ook veel inkomsten op. De steden en gemeenten zijn daar financieel deels van afhankelijk, en willen de tak niet afzagen waarop ze zitten. Ze voeren alleen testprojecten uit met een warmtenet in nieuwe verkavelingswijken, terwijl iedereen weet dat zo'n net veel effectiever is in een stad. Dat is echt jammer.'