Zuhal Demir (N-VA) geeft scholen 1,5 miljoen euro om hun speelplaats te vergroenen

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) investeert 1,5 miljoen euro in scholen die hun schoolomgeving groener en biodiverser maken. ‘Gelijke toegang tot groen is belangrijk’, zegt Demir. ‘Vooral voor zij die nog groen zien achter de oren.’

In het Sint-Jozefinstituut in Kontich opent Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) vandaag een nieuwe groene speelplaats. Met haar bezoek lanceert de minister de projectoproep ‘Natuur in je school’. Scholen kunnen financiële steun aanvragen om hun grijze speelplaats te ontharden en ze om te toveren tot groene en biodiverse pleinen. Demir trekt daar 1,5 miljoen euro voor uit. ‘Het is belangrijk om de toegang tot groen gelijk te maken voor iedereen’, benadrukt Demir. ‘En zeker voor zij die nog groen zien achter de oren.’

Groene hoekjes

Het Sint-Jozefinstituut in Kontich installeerde verschillende groene hoeken op de speelplaats. ‘Onze speelplaats was een pure steenvlakte met drie bomen’, vertelt directeur Wouter Van Looy. ‘Nu hebben we een groene rustzone, een groen stukje met tafels en een groen sportveld. Iedere leerling vindt er zijn plekje, merken we.’

De school installeerde ook regenwaterputten om water op te vangen in de grond en het te gebruiken om de toiletten mee door te spoelen. ‘We zoeken ook de juiste beplanting, die voldoende water doorlaat’, zegt de directeur. En die kennis wil de school ook aan de kinderen doorgeven. Directeur Van Looy: ‘De leraar aardrijkskunde gebruikt nu al de bloemen op de speelplaats om zijn leerlingen te leren over bloemen en het belang van bijen. Ook waterinfiltratie en biodiversiteit willen we nog in de lessenpakketten integreren.’

Groene gelijkheid

Het initiatief van Demir mag rekenen op de steun van de wetenschap. Volgens professor Milieuwetenschappen Hans Keune (UAntwerpen) bevordert biodiversiteit in de schoolomgeving de gezondheid en leerprestaties van kinderen. ‘Op jonge leeftijd is het immuunsysteem nog in volle ontwikkeling’, zegt Keune. ‘Als kinderen contact met de natuur hebben, heeft dat, via de uitwisseling van microben, positieve effecten op hun fysieke, mentale en cognitieve gezondheid.’ Het verkleint bijvoorbeeld het risico op astma en allergieën, het werkt stressverlagend en er is een gunstig effect mogelijk op kinderen met een concentratiestoornis zoals ADHD.

‘Het contact met groen is niet voor elk kind gelijk’, weet Keune. ‘Een groene speelomgeving kan die kloof dichten. Dat het beleid de scholen daarin ondersteunt, is een goede zaak.’

Demir: ‘Kinderen brengen minstens drie keer per dag tijd door op de speelplaats. Door hen die tijd in een groene omgeving te laten beleven, leren we hen van jongs af aan het belang van de natuur en leren we hen die ook te respecteren.’