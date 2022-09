Zowat 25.000 bezoekers ontdekken vernieuwde KMSKA tijdens heropeningsfeest

In Antwerpen hebben 25.000 mensen de voorbije dagen een eerste bezoek gebracht aan het volledig gerenoveerde en uitgebreide KMSKA. Het museum is na elf jaar van werken eindelijk weer klaar om zijn meesterwerken van onder meer Rubens, Ensor, Van Dyck en Magritte te tonen en doet dat bovendien in een experimentele nieuwe presentatie waarbij klassieke kunst het gezelschap krijgt van moderne installaties.

In het museum werd de langverwachte heropening luister bijgezet in de vorm van muzikale begeleiding, workshops en hedendaagse artiesten die in dialoog gingen met de collectiestukken. Wie geen ticket had, kon buiten op het museumplein genieten van muziek-, theater- en dansoptredens. Zaterdag viel de openingsdag buiten grotendeels letterlijk en figuurlijk in het water, zondag kwamen wel duizenden toeschouwers af op het spektakel.

‘Het nieuwe KMSKA heeft zich dit weekend meteen op de kaart gezet’, zegt Luk Lemmens, museumvoorzitter. “Ik zie alleen maar blije gezichten, ik hoor enkel positieve geluiden. De Antwerpenaren, Vlamingen en bezoekers uit heel de wereld hebben het herboren KMSKA in hun hart gesloten.”