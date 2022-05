Zoon van oud-dictator Marcos wordt nieuwe Filipijnse president

Ferdinand Marcos Junior, de zoon van de vroegere Filipijnse dictator Ferdinand Marcos, heeft een verpletterende overwinning behaald bij de Filipijnse presidentsverkiezingen. De zege betekent een opsteker van formaat voor de familie Marcos, die na de opstand van 1986 uit het land verjaagd werd maar de voorbije jaren al enkele belangrijke posities in handen kreeg.

De 64-jarige Marcos junior heeft, nu meer dan 90 procent van de stemmen geteld is, bijna 30 miljoen stemmen. Dat is meer dan het dubbele van zijn belangrijkste tegenstander, de oppositieleider en vicepresidente Leni Robredo.

Marcos Junior, bijgenaamd “Bongbong”, heeft intussen al een voorzichtige overwinningsspeech gegeven. Daarin bedankte hij zijn aanhangers voor het maandenlange harde werk. ‘Laten we wachten tot 100 procent van de stemmen geteld is, en dan kunnen we feestvieren’, klonk het.

Ongeveer 67 miljoen Filippino’s waren naar de stembus geroepen voor de algemene verkiezingen, die ook de verkiezing omvat van de vicepresident, alsook van de parlementsleden, de helft van de Senaat, provinciale gouverneurs en duizenden andere plaatselijke functionarissen.

Onder het twintig jaar durende schrikbewind van Marcos senior was er sprake van corruptie en mensenrechtenschendingen, maar de familie, en vooral Marcos’ vrouw Imelda, stond ook bekend als bijzonder spilziek. De presidentsvrouw zou niet minder dan 3.000 paar schoenen en een indrukwekkende juwelencollectie verzameld hebben.

Marcos junior is evenmin onbesproken. Hij ligt al langer onder vuur, onder meer omdat hij voor 3,7 miljard euro aan belastingen voor het landgoed van zijn vader niet betaalde en in 1995 werd veroordeeld omdat hij midden jaren tachtig drie jaar lang zijn belastingaangifte niet indiende.

Marcos hamerde in zijn campagne vooral op het land verenigen. Verder wil hij de strijd aangaan met de werkloosheid en de inflatie, nadat de pandemie de archipel een zware slag toediende.

De huidge president, Rodrigo Duterte, kon geen kanididaat meer zijn omdat de grondwet maar één termijn toelaat. Zijn dochter, Sara Duterte-Carpio, was wel de running-mate van Marcos.