Volodymyr Zelensky herdacht de kernramp van Tsjernobyl van 26 april 1986 in zijn dagelijkse videoboodschap op Telegram. De doelen van Rusland gaan veel verder dan de huidige oorlog tegen Oekraïne, aldus de Oekraïense president. Rusland wil 'democratie wereldwijd een slag toebrengen'.

Hij herinnerde zijn landgenoten en de wereld eerst aan de kernramp van Tsjernobyl. 'Na alles wat het Russische leger in de zone van Tsjernobyl en aan de kerncentrale van Zaporizja heeft uitgestoken, kan niemand ter wereld zich veilig voelen als je weet hoeveel nucleaire installaties, kernwapens en technologieën de Russische staat heeft,' schrijft hij samenvattend.

Zelensky stond stil bij de nacht van 4 maart toen Russische troepen Zaporizja, de grootste kerncentrale van Europa onder vuur namen. 'Ze wisten perfect waar ze op schoten,' zegt Zelensky.

'Het uiteindelijke doel van het Russische leiderschap is niet alleen om het grondgebied van Oekraïne te veroveren, maar om het hele centrum en oosten van Europa uit elkaar te halen en de democratie wereldwijd een slag toe te brengen', zei Zelensky.

De aanhoudende aanvallen op Oekraïne, zoals nu in de Donbas in het oosten van het land, zullen Rusland echter alleen maar 'nieuwe verliezen' brengen, denkt Zelensky. De aanvallen zullen immers resulteren in een nieuw Europees sanctiepakket of meer handelsbeperkingen. De meerderheid van de Russen zal daardoor de agressie van de Russische regering met armoede moeten bekopen, zei hij nog.

