Witte Huis ontkent dat het profiteert van lng-leveringen naar Europa

Het Witte Huis wijst beschuldigingen dat de Verenigde Staten profiteren van te hoge prijzen voor de levering van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) aan Europa van de hand. Dat deed een Amerikaanse regeringsfunctionaris maandag in een telefoongesprek met journalisten.

De functionaris benadrukte dat Washington inzet op lng-transporten naar Europa om de landen er te helpen om de winter door te komen. De Europese Unie bouwt zijn afhankelijkheid van Russische gas sinds de inval van Moskou in Oekraïne in sneltempo af. Rusland verminderde ook zijn aardasleveringen in een reactie op westerse sancties.

Het grootste deel van de lng uit de VS wordt geleverd via “transparante langetermijncontracten” met buitenlandse energiehandelsbedrijven, benadrukt het Witte Huis. Daaronder ook meerdere Europese bedrijven die de lng doorverkopen aan Europese consumenten, luidde het. Duits economieminister Robert Habeck beschuldigde landen die aardgas exporteren, er onlangs van dat ze buitensporige tarieven hanteren. “Sommige landen, zelfs bevriende, vragen astronomische prijzen”, zei hij.