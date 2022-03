De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zegt dat ze verwacht dat besmettingen met het coronavirus een steeds milder ziekteverloop zullen veroorzaken naarmate de tijd vordert. Dat zei WHO-topman Tedros Adhanom Ghebreyesus woensdag in Genève.

'Op basis van wat we nu weten is het meest waarschijnlijke scenario dat het COVID-19-virus blijft evolueren, maar dat de ernst van de ziekte die het veroorzaakt met de tijd afneemt, als de immuniteit verhoogt door vaccinatie en infectie', zei de WHO-topman.

In dat scenario zullen er volgens de WHO nog herhaaldelijk toenames zijn van besmettingen, met het afnemen van de immuniteit na verloop van tijd. In dat geval zijn hernieuwde boostervaccinaties nodig voor bijzonder kwetsbare bevolkingsgroepen, blijkt uit een strategienota van de WHO. De VN-organisatie meent ook dat seizoensgebonden coronagolven mogelijk zijn in gematigde klimaatzones, zoals die van Europa.

Volgens de WHO daalde het wekelijkse aantal nieuwe coronabesmettingen met 14 procent wereldwijd, tot 10 miljoen gevallen vorige week. In totaal zijn er meer dan 479 miljoen coronabesmettingen en meer dan 6 miljoen overlijdens geteld sinds het begin van de pandemie.

