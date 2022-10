Vandaag, om 12.04 uur, kunnen we aan de hemel het hoogtepunt van de gedeeltelijke zonsverduistering zien in ons land.

Kijk hier naar de livestream van de gedeeltelijke zonsverduistering:



De gedeeltelijke zonsverduistering vindt dinsdag plaats tussen 11:09 uur en 13:01 uur. Op het hoogtepunt om 12:04 uur zal 22 procent van de zon bedekt zijn. Het is net alsof je een reusachtige “Pac-Man” aan de hemel ziet staan.

Dankzij enkele opklaringen is de kans groot op een goed zicht. Let wel, bij deze bedekking zal het niet schemerdonker worden (alsof u door een zonnebril kijkt), omdat de bedekking te klein is.

Het beste zicht is voor de Russen, want in sommige delen van het land zal de zon voor 82 procent verdwijnen. De eclips is nergens als totaal te zien, omdat enkel de bijschaduw van de maan het aardoppervlak raakt.



Hoe kijkt u best naar een zonsverduistering?

Volkssterrenwachten waarschuwen dat zonnewaarnemingen niet zonder gevaar zijn en vragen mensen om gebruik te maken van een eclipsbril bij het bekijken van de zonsverduistering.

Het zonlicht is zo fel dat het een natuurlijke reflex is om niet recht in de zon te kijken. Wie roekeloos is, kan immers blijvend oogletsel oplopen.

Soms wordt gezegd dat cd’s en fotonegatieven ook zonlicht filteren. Dit zijn echter geen veilige methoden. Zoals een sterke zonnebril houden ze het zichtbare zonlicht wel tegen maar niet de ultraviolet- en infraroodstralen die ook blindheid kunnen veroorzaken.

Tips voor het gebruik van een eclipsbril:

Gebruik geen beschadigde of verwaarloosde eclipsbrilletjes

Blijkt de filter tijdens het waarnemen niet sterk genoeg, blijf dan niet kijken

Draag je een gewone bril, dan moet de eclipsbril er zonder moeite overheen gaan. Zonder je dagdagelijkse bril zie je niet al te veel details van de zon

Gebruik in geen geval je eclipsbril in combinatie met een telescoop of verrekijker. Je loopt hiermee het risico dat je de lenzen er niet helemaal mee afdekt, met alle gevaren van dien.

Alternatieve manieren om de zonsverduistering te bekijken

Projecteer de zon op een wit blad met een (oude) verrekijker. Kijk hierbij niet door de verrekijker zelf.

1. Plaats de verrekijker op een stabiel vlak. (bv. een statief)

2. Richt de verrekijker naar de zon. (Gebruik de schaduw – Kijk niet rechtstreeks)

3. Plaats een stuk karton, met uitsparingen voor de 2 lenzen, over de verrekijker en dek 1 lens af.

4. Houd een wit blad achter de verrekijker.

Camera obscura

Maak gebruik van een donkere doos om de eclips onrechtstreeks waar te nemen. Richt het gaatje achteraan naar de zon. M.a.w. je staat met je rug naar de zon. Kijk niet door het gaatje naar de zon.