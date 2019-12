Een infectie van een hartklep met ziekenhuisbacteriën kan dodelijk zijn.

De ziekenhuisbacterie kan overal in het lichaam toeslaan. Het gaat meestal om stafylokokken die resistent geworden zijn tegen courante antibiotica. Ze kunnen ook hartkleppen infecteren. Als die kleppen beschadigd worden, kan de bloeddoorstroming in het gedrang komen. Het gebeurt niet vaak dat ziekenhuisbacteriën hartkleppen aanvallen. Maar als het gebeurt, is een op drie infecties dodelijk.

Hoe verloopt de infectie van hartkleppen? Onderzoeker Laurens Liesenborghs (UZ Leuven) beschrijft het met een aantal collega's in The European Heart Journal. De bacterieën nemen ter hoogte van een hartklep de controle op de bloedstolling over. Dat is een vijandige overname: ze creëren zo bloedklontertjes die zich vasthechten aan de hartklep, waardoor die deels vernietigd wordt. De bloedklonters zijn ook de schuilplaats voor de bacteriën, waardoor die aan het afweersysteem ontsnappen. Later hechten de bacteriën zich vast aan de hartklep zelf. Dat proces moet nog nader onderzocht worden.

In The Journal of the American College of Cardiology melden cardioloog Jeroen Sonck (OLV Ziekenhuis Aalst) en zijn collega's dat ze een nieuwe techniek ontwikkeld hebben om verschillende types van vernauwde kransslagaders van elkaar te onderscheiden. Kransslagaders zijn cruciaal, ze voorzien het hart zelf van bloed. Met de techniek kun je drukverschillen voor en na de vernauwing in één beweging meten. De behandeling aanpassen aan het type vernauwing: dat zou nu mogelijk worden.