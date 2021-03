De UGent-onderzoekers die zes speurhonden hebben afgericht om het coronavirus op te sporen zijn onder de indruk van de resultaten. De dieren halen een accuraatheid van 95 procent en het aantal vals positieve detecties is zeer minimaal. De honden vinden ook de nieuwe varianten van het coronavirus en laten zich niet misleiden na een vaccinatie.

De voorbije maanden zijn enkele dieren van diensten zoals het leger, de politie en de brandweer door specialisten getraind om in te zetten op grote evenementen. Wanneer die komende zomer opnieuw toegelaten worden zou het de bedoeling zijn dat ze stalen van bezoekers aan hoog tempo massaal kunnen screenen om infecties te detecteren. Dat kan enorme voordelen hebben om besmettingsrisico's op luchthavens, festivals, evenementen en sportwedstrijden terug te dringen.

De honden kunnen een belangrijke troef zijn om het risico op uitbraken dat gepaard gaat met massa-evenementen, te beperken. 'De resultaten bij deze zes honden zijn zeer beloftevol', zegt onderzoeker Chris Callewaert. De gemiddelde accuraatheid, zo blijkt uit het onderzoek, ligt op 95 procent. 'De PCR-test is de gouden standaard maar de coronahond kan dus een zeer waardevolle aanvulling zijn', klinkt het maandag.

'De honden zijn zeer gevoelig en zeer specifiek', preciseert Callewaert. Ze vinden gemiddeld vier op de vijf besmette stalen, waardoor het nodig is om twee honden in te zetten. Zo wordt het aantal detecties verhoogd. Bijkomende training kan dat resultaat nog verder verhogen, geloven de onderzoekers.

Teststrategie

Maar er zijn ook beperkingen. 'Soms wordt eens een positief staal niet aangeduid', klinkt het. 'Bijvoorbeeld omdat de geur op de wattenprop al vervluchtigd is of de wattenstaaf niet goed onder de oksel zat.' Slechts in 2 procent van de gevallen gaat het om een valse positieve. Wanneer twee honden de test doen, worden ook die paar uitzonderingen toch juist geanalyseerd.

De onderzoekers geloven in het potentieel van de coronahonden maar geven aan dat het enkele maanden duurt om een dier op te leiden. Met zes honden is de huidige capaciteit dus beperkt. Het lijkt wel mogelijk om een honderdtal coronahonden klaar te stomen om evenementen deze zomer te beveiligen. Op die manier zouden de honden een belangrijk onderdeel kunnen zijn van de teststrategie waarmee de overheid het aantal infecties wil onderdrukken tot de vaccinatiecampagne is afgerond.

De onderzoekers hebben ook een bevraging uitgevoerd waaruit blijkt dat zowat 10 procent van de respondenten aangeeft zich niet te willen laten testen door een hond omdat ze schrik hebben van de dieren. Maar de hondentest kan achter een muur opgezet worden, buiten het zicht van de geteste mensen, beklemtonen de onderzoekers. Die hebben de resultaten maandag gecommuniceerd aan de overheden, de risk assessment group en de World Health Organization (WHO). De conclusie wordt ook voorgelegd ter publicatie in een toonaangevend wetenschappelijk tijdschrift. (Belga)

