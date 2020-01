Wie zaterdag de moeite neemt om vroeg op te staan, zal mogelijk kunnen genieten van een groot aantal vallende sterren.

Het gaat om het jaarlijks weerkerend fenomeen van de Boötiden, een meteorenzwerm waar de aarde doorheen vliegt. De meeste kans om vallende sterren te zien is tussen 6 en 7 uur 's ochtends, luidt het bij Volkssterrenwacht Mira. Maar ook een uurtje vroeger zijn ze zichtbaar.

Op het hoogtepunt gaat het om 100 à 120 meteoren per uur. Maar als er ook maanlicht is, ziet men bij een gewone waarneming slechts de helft. Mogelijk strooit ook het wolkendek in het noorden van het land roet in het eten. Als de zon opkomt, is het schouwspel ten einde.

De Boötiden zijn een jaarlijks weerkerend fenomeen, maar met een erg korte cyclus. Zaterdagochtend is het piekmoment.

Deze meteoren zijn ook relatief zwak, blauwachtig en hebben lange sporen omdat ze afkomstig zouden zijn van een asteroïde en niet van een komeet, zoals andere meteoren.

Bij de Volkssterrenwacht merkt men op dat het na de Boötiden wachten is tot de zomer vooraleer er weer een grote meteorenzwerm te zien zal zijn.