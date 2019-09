Het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen vermoedt dat wolvin Naya is doodgeschoten. 'Als we alle puzzelstukjes samenleggen, vermoeden wij dat er kwaad opzet in het spel is', klinkt het bij het Natuurhulpcentrum. Hubertus Vereniging Vlaanderen vindt de beschuldiging aan het adres van de jachtsector 'totaal ongehoord en tendentieus'.

Uit foto's bleek eerder dat wolvin Naya zwanger was. Daarna verdween echter elk spoor van Naya en haar welpen. Volgens het Natuurhulpcentrum zijn daar verschillende verklaringen voor, maar de meest waarschijnlijke is dat de wolvin werd doodgeschoten. 'Er zou iets bij de geboorte misgegaan kunnen zijn, maar dat is heel zeldzaam. Dan zou de wolf wel verzwakken en ergens opduiken. In de praktijk is die kans dus heel klein', klinkt het bij het Natuurhulpcentrum. 'Ze zou ook slachtoffer van verkeer kunnen zijn. Die kans is iets groter, maar Naya kent het terrein heel goed. En meestal wordt het dan wel bekend, zoals bij de vorige wolf die werd aangereden.'

Het Natuurhulpcentrum acht de kans dan ook groot dat er kwaad opzet in het spel is. 'Vanuit bepaalde hoeken - voornamelijk de jacht - wordt open en bloot gezegd dat ze Naya willen afschieten. Niet elke jager is een stroper, maar elke stroper is wel een jager. Er moet er maar één tussen zitten. En we weten dat daar wel een paar cowboys tussen zitten', aldus het Natuurhulpcentrum. 'De wolven hebben heel veel tegenstand, en daar zitten heel wat stropers tussen. Boeren met schapen hebben bijvoorbeeld veel minder zware taal.'

Roddels

Hubertus Vereniging Vlaanderen, de belangenbehartiger van de jachtsector, vindt dat het Natuurhulpcentrum bewijzen moet tonen of de beschuldiging intrekken. 'Dit is pure verdachtmaking en een poging om een hele sector zwart te maken, zonder dat Sil Janssen (directeur van het Natuurhulpcentrum, nvdr) over de nodige materiële bewijzen beschikt', zegt directeur Geert Van den Bosch. 'Heeft hij restanten gezien? Weet hij de naam van de zogenaamde dader? Indien hij die heeft, dan moet hij dat als strafrechtelijk feit melden en de resultaten van een mogelijk onderzoek afwachten.'

De vereniging benadrukt dat jagers actief en constructief met het Agentschap voor Natuur en Bos hebben meegewerkt, terwijl ze ook steeds het unieke en beschermde statuut van het dier heeft gecommuniceerd en samen aan tafel zat met de overheid voor het opstellen van een Wolvenplan. 'Dat zijn de feiten. Al de rest zijn roddels en loze beschuldigingen. Sil Janssen speculeert met een duidelijk doel: jagers verdacht maken', besluit Van den Bosch.