Commercieel ruimtetoerisme is nu nog iets voor de happy few, maar binnenkort zullen de prijzen fors zakken, voorspelt wetenschapswatcher Hetty Helsmoortel.

Richard Branson heeft de race gewonnen: op 11 juli vlogen de baas van Virgin Galactic en drie medepassagiers met het raketvliegtuig Unity naar een hoogte van 85 kilometer. De vlucht duurde nauwelijks een uur, maar gaat de geschiedenis in als het officiële begin van het commerciële ruimtetoerisme.

Nipt tweede werd Amazon-baas Jeff Bezos die met zijn eigen ruimtevaartbedrijf Blue Origin negen dagen later een korte uitstap naar de ruimte maakte. Tesla-baas en SpaceX-topman Elon Musk hield zelf de voeten op de grond, maar verlegde in september een andere grens: voor het eerst werd een ruimtecapsule met vier burgerastronauten in een baan om de aarde gebracht.

Ruimtetoerisme is booming business. Virgin Galactic verkoopt nu al tickets voor 400.000 euro, een peulenschil vergeleken met de 48 miljoen euro die drie privé-astronauten betaalden om volgend jaar het ruimtestation ISS te bezoeken. Het gaat om een samenwerking tussen de nieuwe space tourism operator Axiom en Space X, dat al een trip rond de maan plant. Intussen smeden start-ups plannen voor de bouw van ruimtehotels.

Moleculair bioloog Hetty Helsmoortel volgt het met meer dan gewone belangstelling. Ruimtevaart is niet alleen een thema in haar zaalshow Missie 2021, ze is ook een van de 22.000 kandidaten voor een baan als ESA-astronaut.

Is dit wel echt een primeur? In 2001 betaalde de Amerikaanse miljardair Dennis Tito zowat 20 miljoen dollar voor een trip met een Russische Sojoez-raket naar het ruimtestation ISS.

Hetty Helsmoortel: Dit is toch anders. Het zijn nu privébedrijven met zelf ontwikkelde raketten die ruimtetoerisme organiseren, en de nieuwe ruimtevaarders zijn nauwelijks getraind. Bij Virgin Galactic arriveren ze drie dagen vooraf op de lanceerbasis. Ze krijgen wat uitleg over de vlucht en hup, gaan met die banaan. Toegegeven, bij SpaceX lag de lat hoger en kwam er wel een intensief trainingsprogramma aan te pas. Logisch, want de trip duurde drie dagen in plaats van één uurtje.

Believers voorspellen dat het met ruimtetoerisme dezelfde weg opgaat als met de burgerluchtvaart na de Tweede Wereldoorlog. Gelooft u dat we straks net zo gemakkelijk een retourtje space hotel boeken als een weekje Malediven?

Helsmoortel: Dan zullen de prijzen fors moeten zakken, niet met factor 10 maar met minstens factor 100. In technologie is dat niet helemaal ondenkbaar. Twintig jaar geleden kostte het uitlezen van een menselijk genoom meer dan 1 miljard euro, vandaag minder dan 1000. De vraag is natuurlijk of het een goede zaak zou zijn.

Die lag op onze lippen.

Helsmoortel: Ik denk daar genuanceerd over. Ruimtetoerisme blijft de speeltuin van enkele superrijken. Dat Jeff Bezos miljarden investeert in ruimteprojecten terwijl arbeiders bij Amazon niet fatsoenlijk worden behandeld, vind ik wrang. Maar het voornaamste bezwaar is de milieu-impact. Raketlanceringen stoten erg veel CO2 uit, maar ook andere bestanddelen zoals aluminiumoxide, ook in de hoge atmosfeer, waar ze extra schadelijk kunnen zijn. We moeten de commerciële ruimtevaart vergroenen, anders wordt de opschaling een zware dobber voor het klimaat.

Wat is de positieve keerzijde van de medaille?

Helsmoortel: Ruimtetoerisme werkt kennisverbredend. Het draagt onder meer bij tot de ontwikkeling van raketten die ook worden ingezet om het ISS te bevoorraden of om satellieten te lanceren. Ik heb het in mijn show uiteraard over Elon Musk. Met SpaceX draagt hij bij tot de CO2-uitstoot, maar met Tesla heeft hij de vergroening van de automobiliteit doorgeduwd. Zo dubbel is het allemaal.

