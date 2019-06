Wetenschappers willen atlas maken van álle cellen in ons lichaam

Dirk Draulans Redacteur bij Knack

Wetenschappers proberen naarstig de celtypes in ons lichaam in kaart te brengen. Dat moet de kans op efficiënte behandelingen tegen ziektes verhogen. Maar het is een moeizaam proces, want de complexiteit in ons lichaam is groot.

© iStock

Een mensenlichaam bestaat uit liefst 37 biljoen cellen. Dat is, voor de duidelijkheid, een 37 met twaalf nullen erachter. Dat alles vertrekt bij één cel: de bevruchte eicel. In een eindeloos delingsproces wordt daar een heel lichaam uit gebouwd, met verschillende weefsels vol cellen met verschillende functies. Het geheel wordt gedirigeerd vanuit het genoom met zijn 20.000 genen, die bepalen welke functie een bepaalde cel in een bepaalde positie zal krijgen. Een uitgebreide chemische machinerie zorgt ervoor dat een cel doet wat ze moet doen.

