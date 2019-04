'Dit is de eerste keer dat iemand ergens succesvol een volledig hart heeft gebouwd en geprint, vol met cellen, bloedvaten, holtes en kamers', aldus professor Tal Dvir, die het onderzoek leidde.

Israëlische wetenschappers hebben een miniatuurhart voorgesteld dat volgens hen het eerste is dat door een 3D-printer met menselijk weefsel is gemaakt. De Universiteit van Tel Aviv stelde het prototype maandag voor.

'Dit is de eerste keer dat iemand ergens succesvol een volledig hart heeft gebouwd en geprint, vol met cellen, bloedvaten, holtes en kamers', aldus professor Tal Dvir, die het onderzoek leidde.

Volgens de universiteit waren wetenschappers er tot nog toe enkel in geslaagd om weefsel met bloedvaten te printen.

Dvir beklemtoonde het belang van een hart dat met de eigen cellen en biologisch materiaal van de patiënt wordt gemaakt, om op die manier de risico's van afstoting van een implantaat uit te schakelen.

Journalisten konden het hart zien tijdens het ongeveer 3 uur lang printproces. Het hart heeft ongeveer de omvang van dat van een konijn. 'Maar grotere menselijke harten vereisen dezelfde technologie', aldus Dvir.

De volgende stap is de geprinte harten in een laboratorium te kweken en 'te leren' zich als een hart te gedragen. De huidige staat van het primitieve hart kan worden vergeleken met het hart van een embryo. 'De cellen moeten een pompvaardigheid vormen. Ze kunnen nu samentrekken, maar we moeten hen doen samenwerken', aldus nog de professor.

Daarna zijn de wetenschappers van plan om zo'n hart in kleine dieren zoals konijnen of ratten te transplanteren.