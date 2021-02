Wetenschappers hebben in Antarctica per toeval levensvormen ontdekt onder een negenhonderd meter dikke ijslaag. Dat blijkt uit een artikel dat maandag gepubliceerd werd in het wetenschappelijke magazine Frontiers in Marine Science.

Er werden onder meer dieren aangetroffen die op sponzen leken, naast nog enkel andere, mogelijk nog onbekende soorten. De sedentaire dieren zijn erin geslaagd om zich aan te passen aan zeer extreme leefomstandigheden: in complete duisternis en bij temperaturen van min 2,2 graden.

De dieren werden aangetroffen op 260 kilometer van de open zee. Hoe en wanneer ze op die afgelegen locatie terecht zijn gekomen, is voorlopig een raadsel. Het is ook nog niet duidelijk hoe ze zich voeden.

Klimaatverandering

Wetenschappers van onderzoeksproject British Antarctic Survey wilden stalen van bezinksel nemen door te boren in een negenhonderd meter dikke ijslaag in het Filchner-Ronne-ijsplateau, ten zuidoosten van Weddellzee. Maar in plaats van modder, troffen ze een stuk rots aan. Uit videobeelden is gebleken dat het gesteente bedekt was met verschillende levensvormen.

De ontdekking toont aan dat het mariene leven in Antarctica zeer bijzonder is en bovendien ook uitzonderlijk goed aangepast is aan de omstandigheden, zegt onderzoeker Huw Griffiths.

Het is nog niet duidelijk tot welke soort de dieren behoren. De wetenschappers vragen zich ook af wat het voor die dieren zou betekenen wanneer de ijsplaat afbreekt. Door de klimaatverandering is er maar weinig tijd om hen te bestuderen en om hun ecosysteem te beschermen, zo klinkt het. (Belga)

Er werden onder meer dieren aangetroffen die op sponzen leken, naast nog enkel andere, mogelijk nog onbekende soorten. De sedentaire dieren zijn erin geslaagd om zich aan te passen aan zeer extreme leefomstandigheden: in complete duisternis en bij temperaturen van min 2,2 graden. De dieren werden aangetroffen op 260 kilometer van de open zee. Hoe en wanneer ze op die afgelegen locatie terecht zijn gekomen, is voorlopig een raadsel. Het is ook nog niet duidelijk hoe ze zich voeden. Wetenschappers van onderzoeksproject British Antarctic Survey wilden stalen van bezinksel nemen door te boren in een negenhonderd meter dikke ijslaag in het Filchner-Ronne-ijsplateau, ten zuidoosten van Weddellzee. Maar in plaats van modder, troffen ze een stuk rots aan. Uit videobeelden is gebleken dat het gesteente bedekt was met verschillende levensvormen. De ontdekking toont aan dat het mariene leven in Antarctica zeer bijzonder is en bovendien ook uitzonderlijk goed aangepast is aan de omstandigheden, zegt onderzoeker Huw Griffiths. Het is nog niet duidelijk tot welke soort de dieren behoren. De wetenschappers vragen zich ook af wat het voor die dieren zou betekenen wanneer de ijsplaat afbreekt. Door de klimaatverandering is er maar weinig tijd om hen te bestuderen en om hun ecosysteem te beschermen, zo klinkt het. (Belga)