Wet van Hubble wordt hernoemd naar Belgische astronoom

Daarmee wordt de voormalige professor aan de Katholieke Universiteit van Leuven en "vader van de Big Bang" Georges Lemaître geëerd. Dat laat de Université Catholique de Louvain (UCL) dinsdag weten in een mededeling. Het voorstel voor de naamsverandering was ingediend op de 30ste algemene vergadering van de Internationale Astronomische Unie (IAU).

In 1927 publiceerde Georges Lemaître uit Charleroi een artikel genaamd "Un univers homogène de masse constante et de rayon croissant". Twee jaar voor de Amerikaan Edwin Hubble, die geen weet had van het Franstalige artikel, berekende hij de constante waarmee het heelal uitdijt en legde hij een lineair verband tussen de afstand en de snelheid van de sterrenstelsels. Toch kreeg Hubble alle eer en werd de wet, die de uitdijing van het heelal en de oerknal bewijst, naar hem vernoemd. 'Door de wet over de uitdijing van het universum te hernoemen tot de wet van Hubble-Lemaître, erkent de internationale wetenschappelijke gemeenschap vandaag Georges Lemaître unaniem als oprichter van de moderne kosmologie en de theorie van de Big Bang', verklaart Jan Govaerts, professor van de UCL. De universiteit is 'verheugd en fier met deze erkenning voor een van haar meest voortreffelijke wetenschappers.'