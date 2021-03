Het Internationaal Energieagentschap (IEA) vreest 'een terugkeer naar de koolstofintensieve normale gang van zaken'.

Nadat de energiegerelateerde uitstoot van CO2 als gevolg van de coronapandemie vorig jaar wereldwijd fors was ingezakt, is die in december opnieuw hoger uitgekomen dan een jaar eerder. Dat zei het Internationaal Energieagentschap (IEA) dinsdag.

De globale CO2-uitstoot kende een dieptepunt in april 2020, maar beleefde volgens het IEA sindsdien weer een sterke opgang. In december 2020 lag de uitstoot zelfs 2 procent - of 60 miljoen ton - hoger dan in december 2019. 'De grote economieën voerden de heropleving aan omdat het aantrekken van de economische activiteit de vraag naar energie deed toenemen en ingrijpende beleidsmaatregelen ontbraken om groene energie te stimuleren', aldus het agentschap.

Volgens de directeur van het IEA, Fatih Birol, zijn de cijfers 'een duidelijke waarschuwing' dat landen onvoldoende ondernemen om de energietransitie te versnellen. 'Als regeringen niet snel het juiste energiebeleid voeren, bestaat het risico dat we de historische kans om 2019 de definitieve piek van de wereldwijde uitstoot te maken, laten schieten.'

Het IEA riep landen in maart al op om duurzame energie tot de kern van het economische herstel na de coronacrisis te maken. 'Maar onze cijfers tonen aan dat we naar de koolstofintensieve normale gang van zaken terugkeren', aldus Birol. Zo steeg de CO2-uitstoot in China vorig jaar zelfs met 0,8 procent - of 75 miljoen ton - ten opzichte van een jaar eerder. Het land, waar het nieuwe coronavirus voor het eerst uitbrak en dat als eerste de beperkende maatregelen versoepelde en aan een economisch herstel begon, is de enige grote economie waar de uitstoot toenam. In India lag de uitstoot vanaf september weer boven die van dezelfde maand in 2019, in Brazilië was dat het geval in het laatste kwartaal.

Toch blijven er 'redenen voor optimisme', benadrukt Birol. Hij wijst onder meer naar de ambitieuze doelstelling van China om koolstofneutraal te worden, het opnieuw toetreden van de Verenigde Staten tot het klimaatakkoord van Parijs en de Green Deal van de Europese Unie.

In heel 2020 daalde de wereldwijde CO2-uitstoot met bijna 2 miljard ton, de grootste terugval ooit. Het grootste deel daarvan, zowat 1 miljard ton, is te danken aan de terugval van weg- en vliegverkeer.

