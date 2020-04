Wat Zegt De Wetenschap: zullen we vroeg of laat allemáál een keer corona krijgen? (video)

We zijn met z'n allen the curve aan het flatten - door thuis te blijven en zo weinig mogelijk in contact te komen met anderen, worden er minder mensen tegelijkertijd ziek van corona. Maar... wat als we weer buiten komen? Zullen we vroeg of laat allemààl een keer corona krijgen? En is dat dan (nog) erg? Viroloog professor Pierre Van Damme geeft het antwoord in de volgende video.