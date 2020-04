Wat Zegt De Wetenschap: wat is groepsimmuniteit? (video)

In het Verenigd Koninkrijk wilde men corona bestrijden via 'groepsimmuniteit': zodra genoeg mensen besmet zijn, zou niemand nog ziek worden, ook niet wie nog niet besmet raakte. Maar hoe werkt dat precies? En waarom zijn ze er in het VK dan toch van afgestapt? Vaccinoloog Pierre Van Damme aan het woord.