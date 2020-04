Wat Zegt De Wetenschap: kan ik het coronavirus zomaar op straat oplopen? (video)

Mag je een appel uit de supermarkt mét schil opeten, of loop je dan het coronavirus op? En wat als je achter een hijgende jogger loopt? Moet je alle kleren nu op 90 graden wassen? Viroloog Marc Van Ranst to the rescue voor al je huis-, tuin- en keukenvragen. Hoe krijg je dat virus kapot?