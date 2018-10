Wat zegt de Wetenschap: Hoe kunnen steden autoverkeer verminderen?

Autoverkeer in stadscentra verminderen: het is al lang geen rare linkse droom meer. Zowat iedereen beseft dat er geen andere optie is als we steden leefbaar willen houden. Maar hoe moet dat? Daar houden wetenschappers van alle universiteiten zich mee bezig en over heel wat uitgangspunten zijn ze het eens. Mobiliteitsexpert Chris Tampère lijst de opties op. Wat zegt de wetenschap?