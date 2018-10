Wat Zegt de Wetenschap: Hoe kan een gemeentebestuur armoede aanpakken?

Wim Van Lancker is hoogleraar sociaal werk en sociaal beleid aan de KU Leuven. Hoewel iedereen hem tegenwoordig kent als armoede-expert is hij van opleiding informaticus. Naar eigen zeggen zag hij later pas het licht. Hij specialiseerde zich in sociologie omdat wie de welvaartsstaat en het beleid begrijpt, ook de samenleving zelf beter begrijpt.

Voor de grote lokale verkiezingsdebatten van Knack en Radio 1 ging de Universiteit van Vlaanderen op zoek naar wat de wetenschap zegt over de verschillende onderwerpen die de campagne beheerst hebben, en die op de debatten aan bod zullen komen. Schrijf je hier gratis in.