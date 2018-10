Wat Zegt de Wetenschap: Hoe kan de gemeente ervoor zorgen dat nieuwe en oude Vlamingen zich thuis voelen?

Ongeveer eenvijfde van de Vlamingen is van buitenlandse afkomst. Maar een land wordt niet vanzelf een vrolijke, bonte multiculturele mix... Oude Vlamingen voelen zich vaak niet meer thuis in hun eigen stad en nieuwe Vlamingen voelen zich niet welkom of aanvaard. Stadssocioloog Stijn Oosterlynck vertelt of steden en gemeenten iets kunnen doen om een samenhorigheidsgevoel te creëren. Wat zegt de Wetenschap hierover?