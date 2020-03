Wat Zegt De Wetenschap: Heeft een mens vlees nodig?

"Vlees is de grote boosdoener in de klimaatopwarming", "Het is natuurlijk voor mensen om vlees te eten", "Dieren worden slecht behandeld in kwekerijen", "Vegetariërs zien er toch altijd wat bleekjes uit": het zijn veelgehoorde argumenten pro of contra vlees eten. Maar is het gezond om geen vlees te eten? Kunnen we alle voedingsstoffen die we nodig hebben om gezond te leven uit plantaardige producten halen? Ann Meulemans doceert het vak voeding en gezondheid aan de KU Leuven en analyseert voor ons welke nutriënten vlees ons allemaal te bieden heeft.

De focus van deze video ligt dus op vegetarisme en niet op veganisme. Met vlees worden in deze video dus niet alle dierlijke producten bedoeld. We analyseren puur welke voedingsstoffen vlees te bieden heeft en gaan hierbij niet dieper in op het schrappen van zuivel en eieren van de menu.