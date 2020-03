Wat Zegt De Wetenschap: 5G, wat is het en hoe werkt het?

De uitrol van het 5G-netwerk: China is er al mee begonnen en ook de rest van de wereld staat ervoor te popelen. Enkel België blijft wat achterop hinken. Maar wat is 5G eigenlijk? Is het zoveel sneller dan 4G? Waarom is dat belangrijk? En wat verandert er eigenlijk voor jou en mij? Computerwetenschapper Steven Latré (UAntwerpen) legt eindelijk uit hoe 5G werkt. Begrippen als Massive MIMO, beamforming en MMWave hebben na deze video geen geheimen meer voor jou.