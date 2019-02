Wat is het gevaarlijkste dier ter wereld?

Bij het gevaarlijkste dier ter wereld denk jij misschien aan een hongerige leeuw, een brullende beer of een giftige slang. Professor Dirk Devroey van de VUB zal heus niet beweren dat dit zoete knuffelbeesten zijn maar stelt dat er één diersoort is die we pas echt collectief horen te vrezen. Dit bloeddorstige wezen heeft elk jaar maar liefst 500.000 doden op zijn geweten.