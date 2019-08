België maakt de warmste 27 augustus mee sinds het begin van de waarnemingen.

In Ukkel is het al 32,1 graden, zo meldt KMI-weerman David Dehenauw op Twitter. Het vorige record dateert uit 1964, toen het 31,8 graden werd.

Het zonnige en warme weer, gecombineerd met luchtvervuiling, maakt dat er veel ozon in de lucht zit. Zoals verwacht, is de Europese informatiedrempel dinsdagmiddag opnieuw overschreden.

Het meetstation in Berendrecht, in de provincie Antwerpen, registreerde om 14.00 uur 190 microgram ozon per kubieke meter lucht. Bij een overschrijding van de informatiedrempel van 180 µg/m³ kunnen personen die gevoelig zijn voor luchtvervuiling (kinderen, ouderen en personen met ademhalingsproblemen), best geen ongewone lichamelijke inspanningen in de buitenlucht te doen. Boven de alarmdrempel van 240 µg/m³ geldt dat advies voor iedereen.