Waren dieren vroeger dommer dan nu? (video)

We leerden op school over evolutietheorie: hoe de mens zich steeds meer en meer ontwikkelde en de wereld begon te domineren. Maar hoe zit dat bij dieren? Hebben zij ook hun eigen evolutieverhaal? En wil dat dan zeggen dat honden en poezen over 100.000 jaar ook kunnen lezen? Bioloog Raoul Van Damme (UAntwerpen) neemt ons mee in de dierengeschiedenis.