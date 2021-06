Wanneer vervangen we stopcontacten door draadloze elektriciteit?

Het grootste voordeel van een mobieltje is dat het mobiel is. Tenminste, als je batterij is opgeladen. Niets is zo vervelend als onderweg op zoek moeten gaan naar een oplader en stopcontact. Wij vroegen aan prof. dr. ir. Sofie Pollin, expert in draadloze communicatie aan de KU Leuven, wanneer opladers tot het verleden zullen behoren.