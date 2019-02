Waarom zijn schimmels zo slecht nog niet?

Een etensrestje in de keuken is veranderd in een harig monster of je hebt jeukende tenen na je laatste zwempartij. Bij het zien van schimmels word je zelden vrolijk. Iemand die wel helemaal blij wordt bij horen van het woord schimmel is Jan Colpaert van de UHasselt. Fungi, zoals hij ze noemt, komen namelijk goed van pas. (En niet enkel en alleen in de vorm van een heerlijke portobelloburger op je bord.)