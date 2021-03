Waarom wint de snelste niet altijd Olympisch goud?

De Olympische spelen winnen, het is de droom van heel wat jonge sporttalenten. Jarenlang werken ze ervoor. Maar wat sommigen vergeten is dat je niet alleen de snelste/sterkste moet zijn om te winnen. Je moet aan méér werken dan aan je sportieve prestaties. Prof. dr. Paul Wylleman, sportpsycholoog aan de VUB, vertelt wat er nog méér nodig is.