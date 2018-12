Waarom willen we dronken worden?

Misschien ken je het gevoel wel: je wilt je nog eens goed drinken, want dat heb je verdiend na een hele week hard werken of studeren. Cultuurhistoricus Jeroen Deploige, hoogleraar aan de UGent, neemt je mee naar de middeleeuwen en vertelt waarom drinken eigenlijk in ons bloed zit.