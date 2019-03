Waarom pubers opstandiger én creatiever zijn

Bingedrinking, sexting, gaming: alarmberichten over pubers zijn er genoeg, maar hoe komt het dat ze zich zo gedragen? Het ligt aan de ontwikkeling van hun hersenen, zegt Eveline Crone van de Universiteit Leiden. 'Het is een misverstand dat de jeugd van tegenwoordig moeilijker in de hand te houden is dan vroeger.'