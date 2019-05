Het succes van de mens heeft voor een groot deel te maken met de explosieve aangroei van onze hersenen. Wetenschappers krijgen steeds meer zicht op waarom en hoe dat gebeurd is. Maar ook deze gunstige ontwikkeling had minder fraaie neveneffecten.

Veel mensen hebben de neiging om alles wat met hun soort te maken heeft, inbegrepen haar evolutie, toe te schrijven aan... menselijke activiteiten. Het is een voor sommigen bijna ziekelijk automatisme - vooral filosofen hebben er last van. Zo leek het bijna evident dat de snelle aangroei van onze hersenen een aanpassing was aan de noodzaak om intens samen te werken met elkaar. Het succes van de mensheid zou in die visie een gevolg zijn van de grootschalige coöperatie waar onze voorouders lang geleden toe overgingen.

...