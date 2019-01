Waarom de mens terug naar de maan moet

Sinds 2010 zet de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA volop in op een missie naar Mars in 2030. Privébedrijven zoals SpaceX van Elon Musk willen zelfs al eerder een Marskolonie stichten. En kolonisten zijn er ook genoeg. Het project Mars One slaagde er de laatste jaren in om honderden mensen bereid te vinden om hun laatste dagen op Mars te slijten. Een terugkeer naar de Aarde is immers vooralsnog niet mogelijk.

