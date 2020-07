Mogelijk zal geen enkel ander land de komende drie maanden het covid-geneesmiddel remdesivir kunnen kopen.

De Amerikaanse regering heeft het grootste deel van de productie van het coronamedicijn remdesivir gekocht. Remdesivir wordt beschouwd als een van de meest veelbelovende geneesmiddelen voor ernstige coronasymptomen. Het is ontwikkeld door het Amerikaanse Gilead Sciences.

Het medicijn werd als experimenteel geneesmiddel tegen ebola uitgeprobeerd, maar is daar niet voor goedgekeurd. Het medicijn verbetert echter ook de overlevingskans voor coronapatiënten die beademd moeten worden.

Uit een onderzoek door het Amerikaanse National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) bij 1.063 patiënten blijkt dat bij patiënten die het medicijn krijgen, 31 procent sneller genezen dan patiënten die een placebo krijgen. Er lopen ook verschillende andere onderzoeken naar het medicijn.

Het is nog onbekend of het ook geschikt is voor patiënten die er minder slecht aan toe zijn.

Tot nu toe had Gilead dosissen van het medicijn aan de Amerikaanse overheid geschonken, maar vanaf juli wordt het gecommercialiseerd.

'Niets over voor Europa'

Een overeenkomst met het bedrijf voorziet in de aankoop van medicijndoses voor meer dan 500.000 behandelingen, aldus het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid. Dit komt overeen met 100 procent van het geplande productievolume voor juli en 90 procent voor augustus en september. Gilead had zonet ook de prijs voor de Amerikaanse markt bepaald. Een behandeling van vijf dagen met remdesivir zou 2.340 dollar per patiënt kosten.

Een woordvoerder van Gilead wilde geen commentaar geven op de vraag of de overeenkomst de levering van het actieve ingrediënt in Europa in gevaar brengt. Farmaceutisch expert Andrew Hill van de Universiteit van Liverpool in het Verenigd Koninkrijk zei daarover in de Guardian: 'De VS hebben toegang tot een groot deel van het medicijn, dus er blijft niets over voor Europa.'

Het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) raadde vorige week aan om het geneesmiddel Veklury (remdesivir) een voorwaardelijke marketingautorisatie te geven voor de behandeling van covid-19-patiënten. Een besluit van de Europese Commissie wordt later deze week verwacht.

Situatie VS gaat de verkeerde kant op

Ondertussen blijven de VS zwaar getroffen worden door de coronapandemie. Het aantal besmettingen en overlijdens neemt weer toe, vooral in het zuiden en westen van het land. Sommige staten hebben zelfs gas teruggenomen met het loslaten van de maatregelen tegen de verspreiding van het virus.

Afgelopen 24 uur waren er 1.199 bijkomende overlijdens. Het was van 10 juni geleden dat er nog meer dan duizend Amerikaanse coronadoden waren geteld op een dag.

'Het is duidelijk dat we momenteel niet de volledige controle hebben', zei dokter Anthony Fauci, lid van de coronacrisiscel van de Amerikaanse president. 'Het zou mij niet verwonderen dat we 100.000 besmettingen per dag bereiken als we de trend niet keren.'

Er zijn in de VS nu al 127.322 overlijdens geteld door het coronavirus.

