Voormalig Amerikaans astronaut Michael Collins is woensdag op 90-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker, meldt zijn familie. Collins was lid van de bemanning van de historische Apollo 11-vlucht, die de eerste bemande landing op de Maan uitvoerde.

Commandant Neil Armstrong en mede-astronaut Buzz Aldrin zetten op 20 juli 1969 na vertrek vanuit Cape Canaveral in Florida voet op de maan. Collins moest in een baan rond de maan wachten, terwijl zijn twee collega's afdaalden. Daarom wordt hij ook wel eens de 'vergeten astronaut' genoemd.

De familie van Collins zal 'zijn snelle humor herinneren, maar ook zijn rustige plichtsbesef en de wijsheidsblik, opgedaan door vanuit de ruimte naar de aarde te kijken maar ook door vanop zijn vissersboot het kalme water te observeren', klinkt het in een statement.

Collins werd op 31 oktober 1930 geboren in Rome als zoon van een diplomatieke vader en werd testpiloot voor het Amerikaanse leger. In de jaren zestig verzamelde hij vele vlieguren in de ruimte. Naar eigen zeggen was hij niet verbitterd omdat hij als enige bemanningslid van de Apollo 11 geen voet op de Maan heeft gezet. Collins schreeft na zijn carrière als astronaut ook verschillende boeken over ruimtevaart.

