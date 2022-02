De autoriteiten van de Australische deelstaat Nieuw-Zuid-Wales zijn op zoek naar de witte haai die eerder deze week een Britse zwemmer van 35 doodbeet. Het was de eerste dodelijke haaienaanval voor de kust van Sydney sinds 1963. De Amerikaanse organisatie Ocearch probeert sinds enkele jaren haaien, en dan voornamelijk witte, te tracken om hun verplaatsingen te kunnen volgen.

Sinds vrijdag zijn verschillende stranden in Sydney, waaronder het iconische Bondi Beach, weer geopend nadat ze twee dagen gesloten waren nadat een zwemmer was doodgebeten door een witte haai.

Hoewel haaien vaker toeslaan voor de Australische kust, gebeurt dat zelden in de buurt van Sydney. Fatale aanvallen zijn ook in Australië zeer zeldzaam, vorig jaar overleden er drie mensen aan de gevolgen van een haaienbeet.

De politie zoekt met helikopters, jetski's en drones naar de witte haai, maar deze is vooralsnog onvindbaar.

Haaientracker

Dankzij de Amerikaanse organisatie Ocearch zijn heel wat witte haaien live te volgen op het internet. Ocearch hoopt de dieren zo uit de netten van vissers te houden.

Met speciale apparatuur slagen ze erin volwassen haaien uit het water te halen, van een zendertje te voorzien en een kwartier later weer vrij te laten.

Via het zendertje weet Ocearch waar elk dier zich bevindt. De organisatie deelt die informatie, onder meer via een Global Shark Tracker op haar website. Dat is nuttig voor wetenschappelijk onderzoek maar ook voor de bescherming van de haaien.

Kwetsbaar

Op de Rode Lijst van de IUCN (International Union for Conservation of Nature) staat de witte haai als 'kwetsbaar' aangeduid. Ocearch zoekt daarom op de eerste plaats naar jonge exemplaren van deze soort.

Via de zendertjes op vrouwelijke haaien kunnen de onderzoekers de geboortegronden van de haai lokaliseren. Dat is de plaats waar de haaien het kwetsbaarst zijn en in de netten van vissers terechtkomen. Door die informatie met commerciële vissersschepen te delen weten die welke plaatsen ze moeten vermijden, zegt Ocearch.

Rugvin

Aan het Ocearch-schip is een hydraulisch platform bevestigd waarmee een haai snel uit het water kan worden gehaald en van een zendertje kan worden voorzien aan de rugvin.

Ocearch kan nadien de haaien wereldwijd volgen. Telkens als de rugvin boven water komt, stuurt het zendertje een ping-signaal via de satelliet.

Jaws

De witte haai, het grootste roofdier ter wereld, kreeg een slechte reputatie door films als Jaws (1975). Die tonen het dier als een niets ontziend monster dat voortdurend op mensen jaagt; nochtans is de mens geen natuurlijke prooi voor de witte haai en is het aantal dodelijke incidenten met mensen zeer beperkt.

Elk jaar worden wereldwijd 100 miljoen haaien gedood voor hun vinnen. Het grootste deel van de handel in de vinnen is bestemd voor China, Hongkong en Taiwan.

