Moleculair bioloog Bart De Strooper (VIB/KU Leuven) en zijn team staan een stap dichter bij het vinden van de sleutel om individuele vatbaarheid voor alzheimer te begrijpen.

We weten nog altijd niet waarom sommige mensen de ziekte van Alzheimer krijgen en andere niet. Wetenschappers zoeken koortsachtig naar beïnvloedende factoren in de hoop greep op de mentale aftakeling te krijgen. Een team rond moleculair bioloog Bart De Strooper (VIB/KU Leuven) focust op genetische effecten op microglia: cellen die het dagelijks onderhoud in de hersenen verzorgen. Blijkbaar reageren ze nogal scherp op de aanwezigheid van zogenoemde beta-amyloïde eiwitten, die zich bij de ontwikkeling van alzheimer als 'plaques' opstapelen in de hersenen. In EMBO Molecular Medicine beschrijven de onderzoekers elf genen die bij muizen een hoger risico op de ontwikkeling van de ziekte impliceren en die allemaal actief zijn in de microglia. Het zou dus kunnen dat de genetische samenstelling van de microglia bepaalt wie, onder druk van bepaalde symptomen, de ziekte zal ontwikkelen. Bij oude vrouwelijke muizen reageerden de microglia intenser dan bij andere. Een jaar geleden rapporteerden De Strooper en zijn team al in Cell Reports over hun vaststelling dat de microglia misschien de sleutel zijn om de individuele vatbaarheid voor alzheimer te begrijpen. Bij mensen die de ziekte krijgen, zijn ze namelijk uiterst actief.