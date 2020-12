Video: waarom moeten we blij zijn met de wolven hier?

Sinds 2018 zijn wolven niet meer weg te slaan uit het nieuws. Eén wolvin, Naya, zette toen voor het eerst in 150 jaar haar poten op Vlaamse bodem. De meeste mensen en wetenschappers lijken blij te zijn met deze nieuwe Belgische inwoners. Wolven kregen zelfs de hoogste beschermingsgraad in Vlaanderen. Maar, waarom eigenlijk? Waarom is het zo belangrijk dat er opnieuw wolven zijn in België? Heeft het iets te maken met biodiversiteit? En hoe komt het dat de wolven ooit verdwenen zijn? Passen ze nog in het verstedelijkte Vlaanderen van vandaag? En wat vinden schapenhouders hiervan? We vroegen het aan Judith Sitters, ecoloog aan de VUB (FWO-postdoc), die onderzoek doet naar interacties tussen bodem, planten en dieren in ecosystemen. Maak kennis met begrippen als 'de ecologie van angst', de Habitatrichtlijn en wolven die de loop van rivieren veranderden in Yellowstone National Park.

