Video: is wetenschappelijk onderzoek minder degelijk sinds covid-19?

Wetenschappers hebben ontdekt dat... een oud malariamedicijn wel/niet helpt bij corona, mondmaskers verspreiding wel/niet tegengaan, er bijna een vaccin is tegen corona (maar het is nog niet getest)... Sinds corona lijken wetenschappers elkaar (en hun onderzoek) zowat dagelijks tegen te spreken. Wil dat zeggen dat ze zo gehaast zijn om een remedie tegen corona te vinden dat ze hun onderzoek niet meer degelijk doen? Prof. dr. Philippe Jorens is onderzoeker aan de UAntwerpen én hoofd van de afdeling intensieve zorgen van UZA en analyseert kritisch wetenschappelijk onderzoek.

