Vanuit de Canadese stad Toronto beheert Jenna Owsianik de sekssite Futureofsex.net. 'In 2045 zal één jongvolwassene op de tien gevreeën hebben met een seksrobot.'

Sinds 2011 volgt de site Futureofsex.net de ontwikkelingen in de wereld van seks en technologie op de voet. 'We zijn 's werelds belangrijkste gespecialiseerde sekstechsite', zegt hoofdredactrice Jenna Owsianik. 'We proberen ook toekomstige sekstrends te detecteren. Net als in alle andere aspecten van ons leven speelt de technologie ook in onze seksbeleving een steeds grotere rol. Natuurlijk zitten daar een paar schaduwkanten aan, maar er wordt ook enorm veel mogelijk. De komst van het internet heeft pornografie "gedemocratiseerd": iedereen kan nu altijd en overal gratis naar pornofilms kijken. Ik vind dat positief. Alleen hebben sommigen niet door dat ze een kwartier lang naar een filmpje met professionele acteurs zitten te kijken dat gedistilleerd is uit vijf uur opnamen.'

...