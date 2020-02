Een ziekteverzekering voor huisdieren, in Groot-Brittannië en de Scandinavische landen is het booming business. Bij ons beleven dierenverzekeringen nog niet de grote doorbraak, maar ze zijn wel sterk in opmars.

'In België zijn verzekeringen voor huisdieren vooralsnog een nichemarkt', zegt Wauthier Robyns, woordvoerder van sectorvereniging Assuralia. 'Dit type verzekeringen bestaat bij ons al een tiental jaren, maar is tot dusver nog niet op grote schaal doorgebroken.' In tegenstelling tot in Groot-Brittannië bijvoorbeeld, waar pet insurance een volwaardige en bloeiende verzekeringstak is, 'geen uithoek van de verzekeringsmarkt', aldus Robyns. Verzekeraars weten er hoe geliefd huisdieren zijn en halen alles uit de kast voor hun eigenaars. 'Als huisdiereneigenaars zich goed verzorgd voelen, blijken ze ontzettend loyale klanten, die ook voor andere verzekeringen zullen intekenen.' Op de Belgische markt bieden vandaag een aantal grote spelers gezondheidsverzekeringen voor dieren aan. Corona Direct verkoopt verzekeringen voor honden. Onverwachte dierenartskosten bij ziekte en ongeval worden, afhankelijk van de gekozen formule, tot 3500 euro terugbetaald. Er is ook sprake van het vergoeden van eventuele advertentiekosten bij een weggelopen dier en een financiële premie in geval van diefstal of overlijden. Volgens Corona Direct stijgt de verkoop van hondenverzekeringen met 30 procent per jaar. Marktleider is het Franse bedrijf SantéVet, dat sinds 2015 in België actief is. Sindsdien, zegt Valérie Cremona Knockaert, verantwoordelijk voor de internationale ontwikkeling bij SantéVet, verdubbelt het aantal polissen jaarlijks. 'Vandaag zijn dat er al ongeveer 10.000. En onze televisiespotjes, waarmee we begin dit jaar zijn begonnen, blijken een groot succes.' 'De Belgische markt heeft een enorm potentieel', vervolgt Cremona Knockaert. 'Belgen hebben in totaal meer dan 3 miljoen honden en katten en zijn dol op hun huisdieren. Toch is op dit moment minder dan 5 procent van de huisdieren verzekerd.' Uit een enquête van Ipsos in opdracht van SantéVet bij een willekeurige steekproef van 1000 Belgen, bleek dat 6 procent van de hondeneigenaars en 2 procent van de katteneigenaars een dierenverzekering heeft. Nog volgens die enquête overwegen Belgische huisdiereneigenaars sneller dan Franse eigenaars euthanasie als de medische kosten voor hun huisdier hoger liggen dan 1000 euro. 'Tegelijk', vervolgt Cremona Knockaert, 'stijgen de kosten voor de dierenarts als gevolg van de technische vooruitgang. Operaties, röntgenfoto's, darmonderzoeken... Het is zelfs geen uitzondering meer dat dierenartsenklinieken over een MRI-scanner voor honden en katten beschikken. Maar het gaat om peperdure apparaten waarin ziekenhuizen moeten investeren. Die investeringen moeten worden terugverdiend en daardoor zijn de kosten van de dierenarts de voorbije tien jaar met 70 procent gestegen. Een MRI-scan van je hond kan gemakkelijk 500 euro kosten.' Afhankelijk van de verzekeringsmaatschappij en de gekozen formule wordt 50 tot 90 procent van de dierenartsenuitgaven vergoed. Sommige verzekeringen betalen ook preventieve gezondheidsuitgaven zoals vaccinaties, sterilisatie, castratie of tandsteenverwijdering terug. Instappen in een dierenverzekering kan vanaf 12 euro per maand voor een kat en 15 à 20 euro per maand voor een hond, maar de prijzen kunnen sterk variëren naar gelang van het ras en de leeftijd van het dier. 'Een Duitse herder heeft andere gezondheidsproblemen dan een chihuahua. En van Franse en Engelse bulldogs is bekend dat ze heel vaak naar de dokter moeten', zegt Cremona Knockaert. 'Daar zal een premiumformule al gauw 70 euro per maand kosten. Maar als je dat vergelijkt met de reële kosten, blijft een verzekering voordelig.' SantéVet gaat er prat op nauw samen te werken met dierenartsen, en dierenartsen hebben er ook financieel belang bij om ziekteverzekeringen voor huisdieren aan te prijzen. Want, aldus Cremona-Knockaert: 'Een verzekerd dier gaat meer naar de dokter.' Drie keer meer om precies te zijn. 'Een onverzekerd dier gaat gemiddeld één keer per jaar naar de dierenarts, een verzekerd dier drie keer. En de uitgaven liggen hoger. Bij een onverzekerd dier geven eigenaars gemiddeld 70 euro uit per bezoek, bij een verzekerd dier is dat 120 euro per bezoek.' Peter Grootveld, dierenarts en voorzitter van de Beroepsvereniging voor dierenartsen (IV-DB), is niet per definitie tegen ziekteverzekeringen voor huisdieren, maar waarschuwt om altijd goed de kleine lettertjes van de contracten te lezen. 'Mensen beseffen soms niet dat er een wachttijd is van zes maanden voordat onkosten in verband met ziektes worden terugbetaald. Ik heb in mijn praktijk ook een hond gehad bij wie de ziektekosten te hoog werden, en die door de verzekeringsmaatschappij van de verzekering is gegooid. En dat is heus geen unicum.' Grootveld kent de situatie in landen als Zweden, waar 90 procent van de dieren een verzekering heeft. Een neveneffect daarvan is dat de kosten van dierengeneeskunde exponentieel toenemen. 'Een operatie die bij ons 300 euro kost, kost in Zweden minimaal 3000 euro.' Ook gaan dierenartsen hogere erelonen aanrekenen, terwijl die in België, aldus Grootveld, 'nog aan de lage kant zijn'. Dan is het dus de vraag wie uiteindelijk de begunstigden zijn van het systeem. Dat lijken toch op de eerste plaats de dierenartsen en de verzekeringsmaatschappijen. Een fundamenteel verschil tussen mensengeneeskunde en dierengeneeskunde is dat men bij mensen, die allemaal bij de sociale zekerheid zijn aangesloten, in principe alle onderzoeken en ingrepen uitvoert waar de medische diagnose om vraagt. Bij dieren wordt ook rekening gehouden met de financiële draagkracht van de eigenaars. 'Er zijn altijd verschillende mogelijkheden en die weeg je af in functie van wat de eigenaar kan of wil betalen', zegt Grootveld. 'Maar als je een doorsneehond hebt, zul je zelden of nooit met hoge medische kosten te maken krijgen. Als je het bedrag van de goedkoopste ziekteverzekering opzij zou zetten, dus ongeveer 20 euro per maand gedurende 10 jaar, de gemiddelde levensduur van een gewone hond, dan is de kans groot dat je met dat bedrag een mooie reis kunt maken. Wat ik nu zeg, druist misschien tegen mijn business in, maar het is gewoon de waarheid.'