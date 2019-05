De kilogram zoals we die nu kennen, is niet meer. Zij die een kilootje te veel wegen, zullen echter de wijzers op hun weegschaal niet zien veranderen. Helaas.

Waarom is een kilogram eigenlijk een kilo en hoe wordt dat beslist? Simpel. De maatstaf is een fysiek bestaande, gepolijste cilinder van een legering van platina en iridium. Het kleinood met bijnaam 'le grand K' is sinds 1889 opgeslagen in een safe bij het Internationaal Bureau voor Maten en Gewichten in Sèvres nabij Parijs.

...