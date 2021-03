De coronavaccins van Pfizer/BioNTech en AstraZeneca laten de kans op ziekenhuisopnames wegens covid-19 al na het toedienen van één dosis met tachtig procent dalen bij de tachtigplussers. Dat blijkt maandag uit gegevens van de Britse gezondheidsdienst Public Health England (PHE), op basis van de vaccinatiecampagne in Engeland.

Vier weken na het toedienen van een eerste prik ligt het aantal symptomatische covid-gevallen bij zeventigplussers al opvallend lager, zo blijkt uit het onderzoek. Voor het vaccin van Pfizer gaat het om een effectiviteit van 57 tot 61 procent, bij AstraZeneca is dat tussen de 60 en 73 procent.

Het effect op de ernstige vormen van de ziekte, die zouden leiden tot ziekenhuisopnames, is zelfs een pak groter. Na één dosis bedraagt de daling bij de tachtigplussers voor beide vaccins zowat tachtig procent. Ook de sterfte neemt aanzienlijk af: -83 procent bij mensen van 70 jaar en ouder. Dat laatste cijfer slaat enkel op het vaccin van Pfizer en BioNTech. Voorlopig zijn daar nog onvoldoende gegevens beschikbaar voor het AstraZeneca-vaccin, dat pas later in gebruik werd genomen.

Brits minister van Volksgezondheid Matt Hancock zegt dat er in de leeftijdscategorie van de tachtigplussers de laatste tijd aanzienlijk minder mensen met covid-19 zijn overleden. Ook het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen is duidelijk gedaald. Dat zijn effecten van het vaccinatieprogramma, zo stelt hij.

De resultaten zijn vooral opvallend voor het vaccin dat AstraZeneca samen met de Britse universiteit van Oxford ontwikkelde. Door een gebrek aan voldoende gegevens over de werkzaamheid bij die leeftijdsgroep zetten verschillende landen, waaronder België, dat vaccin voorlopig niet in bij het oudere deel van de bevolking.

In het Verenigd Koninkrijk hebben al meer dan 20 miljoen mensen een eerste dosis van een coronavaccin gekregen. Dat is meer dan een op de drie volwassenen. De regering hoopt tegen eind juli alle volwassenen een eerste keer gevaccineerd te hebben. (Belga)

