Uw lever is minder dan drie jaar oud

Een menselijke lever is gemiddeld minder dan drie jaar oud, blijkt uit Duits onderzoek op basis van koolstofdatering. De cellen blijven zich voortdurend vernieuwen.

De lever is verantwoordelijke de opruiming van giftige stoffen in het lichaam en loopt daarbij regelmatig schade op. Het orgaan heeft daarom een uniek vermogen om zich te regenereren.

Onderzoekers van de Technische Universiteit Dresden wilden nagaan of dat vermogen afneemt naarmate we ouder worden. Dat deden ze met koolstofdatering, een techniek verwant is met wat archeologen gebruiken om oude voorwerpen te dateren.

Altijd drie jaar

Het interdisciplinaire team van biologen, natuurkundigen, wiskundigen en clinici analyseerde de levers van mensen die op heel verschillende leeftijden gestorven zijn. Verrassend genoeg toonde het team aan dat de levercellen van alle proefpersonen min of meer dezelfde leeftijd hadden.

‘Het maakt niet uit of je 20 of 84 bent: je lever blijft gemiddeld iets minder dan drie jaar oud’, zegt Olaf Bergmann, hoofdauteur van het onderzoek in Cell Systems. Levercellen worden constant vernieuwd en dat proces blijft zelfs bij oudere mensen gehandhaafd.

Meer DNA: minder vernieuwing

Opvallend is dat een fractie van de cellen in de lever heel lang leeft, tot tien jaar. De cellen dragen meer DNA dan de typische levercel. ‘De meeste van onze cellen hebben twee sets chromosomen, maar sommige cellen accumuleren meer DNA naarmate ze ouder worden. Uiteindelijk kunnen zulke cellen vier, acht of zelfs meer sets chromosomen dragen’, zegt Bergmann.

‘Toen we typische levercellen vergeleken met cellen die rijker zijn aan DNA, ontdekten we fundamentele verschillen in hun vernieuwing. Typische cellen vernieuwen zich ongeveer één keer per jaar, terwijl de cellen die rijker zijn aan DNA tot wel tien jaar in de lever kunnen blijven.’