Hoe vaak gebeurt het niet dat we flarden tekst van popliedjes moeiteloos kunnen meezingen, maar nauwelijks stilstaan bij wat de woorden betekenen? Popmuziek lijkt zich zonder enige moeite wereldwijd te kunnen verspreiden en taalbarrières lijken helemaal geen issue te zijn. Maar begrijpen we wel waar we naar luisteren? Doet de betekenis van de teksten er iets toe? Taalwetenschapper dr. Francis Mus duikt in de liedjesteksten en vertelt je of je wel moet begrijpen wat er gezongen wordt.